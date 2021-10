Serie D: il weekend delle formazioni umbre

Due partite in casa e due in trasferta per le quattro formazioni umbre impegnate nel girone E di Serie D. Arrivati alla sesta giornata, i punti da guadagnare nei diversi cammini iniziano a prendere corpo. Il Cannara, dopo il pareggio con il Flaminia, viaggia in direzione Cascina per affrontare una squadra reduce da una bella vittoria esterna sul campo della Sangiovannese. Proprio la Sangiovannese si troverà di fronte i falchetti del Foligno nel più classico degli scontri salvezza. Archiviato il rocambolesco 3-2 di Arezzo, i ragazzi di mister Monaco hanno l'ennesima chance per inseguire la prima vittoria stagionale contro una squadra, la Sangiovannese, che ha conquistato due punti nelle cinque partite disputate. Come per il Foligno, scenderà in campo sul prato amico anche il Trestina. L'avversario di turno sarà la Pro Livorno. Infine, trasferta per il Tiferno in casa del Rieti. Ecco tutte le gare in programma, nel girone E di Serie D.

6° GIORNATA:

Cascina-Cannara

Flaminia-Scandicci

Foligno-Sangiovannese

L.Badesse-Pianese

Montespaccato-San DonatoTavarnelle

Rieti-Tiferno

Trestina-Pro Livorno

Unipomezia-Poggibonsi