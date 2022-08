Serie D: il Trestina supera in amichevole la Pontevecchio

Squadra in casa

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Cesaroni, Trequattrini, Battistelli, Costantini, Bormioli, Vinciarelli, Lorenzini, Cascianelli, Barboni, Silvestri. Allenatore: Caldarelli

secondo tempo: Genovese, Checcaglini, Lucaroni, Cecchini, Pierassa, Toscano, Monacchia, Beffa, Paradisi

TRESTINA: Montanari, Convito, Bologna, Della Spoletina, Cenerini, Sirci, Barbarossa, Gramaccia, Benedetti, Belli, Bazzoffia. Allenatore: Marmorini

secondo tempo: Tozaj, Grea, Magalotti, Bucci, Ceccuzzi, Cesarini, Brevi, Brunetti, Morlandi, Laurenzi, Mariucci, Lungu.

RETI: 12' st Belli, 36' st (rig.) Morlandi

NOTE: Al 1' st Tozaj para un calcio di rigore a Paradisi

Altri segnali positivi per mister Marmorini sono arrivati ieri nell'amichevole del suo Trestina contro la Pontevecchio. I bianconeri hanno chiuso la penultima amichevole di precampionato per 2-0 contro un'ottima formazione del campionato di Eccellenza come la Pontevecchio. Dopo un primo tempo equilibrato finito a reti bianche, i gol arrivano tutti nella ripresa. Prima la Pontevecchio ha l'occasione del vantaggio, ma Tozaj para un penalty calciato da Paradisi. Poi ecco arrivare il gol di Belli e il raddoppio firmato dagli undici metri da Morlandi. Finisce 2-0.