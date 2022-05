Serie D: il Trestina riparte da Marmorini

Simoe Marmorini è il nuovo allenatore del Trestina. Dopo il divorzio con Luca Pierotti, che ha guidato la squadra nella stagione appena conclusa chiusa al sesto posto in classifica con 49 punti guadagnati, la società bianconera ha scelto l'ex allenatore del Foligno come nuovo mister per la prima squadra.

"Dopo il divorzio con Luca Pierotti - si legge sul profilo social del Trestina - i bianconeri si sono messi subito al lavoro per individuare il sostituto. Il ds Sante Podrini si è messo subito al lavoro e, in accordo con la società, ha individuato quello che sarà poi l’allenatore del Trestina nella stagione che sta per iniziare. Simone Marmorini, 40 anni, ma con una buona esperienza da allenatore alle spalle, avendo iniziato ad allenare a 30 anni dopo aver militato come giocatore in Serie C con le maglie di Sansovino, Benevento, Poggibonsi e Viterbese. Da allenatore ha guidato, fra le altre, Baldaccio Bruni e Sinalunghese in Eccellenza, Ghivizzano, San Donato Tavarnelle, Sangimignano e Foligno in Serie D. Proprio alla guida dei falchetti, in questa stagione, è subentrato due volte a Francesco Monaco, totalizzando 12 punti in 10 partite. Per il tecnico toscano questa è la seconda esperienza in Umbria. Benvenuto da tutto l’entourage della società bianconera".