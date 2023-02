Serie D: il Trestina non va oltre lo 0-0 con il Grosseto

TRESTINA: Montanari, Pietro, Convito, Bologna (Lorenzini), Grea, Della Spoletina, Ceccuzzi, Belli (Bazzoffia), Gramaccia, Ferri Marini, Barbarossa Brevi (Di Cato). Allenatore: Marmorini

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno (Diambò), Pasciutti (Caprioli), Ciolli, Ferrante, Battistoni (Moscatelli), Carannante, Gomes (Rotondo), Giustarini, Cesaroni (Scaffidi). Allenatore: Liguori

Arbitro: Savino di Torre Annunziata

Proteste e pareggio per il Trestina al termine del pareggio a reti inviolate contro il Grosseto. La squadra di Marmorini ha mosso la classifica, pur recriminando per alcuni situazioni da calcio di rigore dove l'arbitro ha sorvolato. La prima arriva al 16esimo, con Ceccuzzi atterrato in area ma il direttore di gara lascia proseguire la sfida senza sanzione. Nel primo tempo, il Trestina fa la partita ma le due squadre vanno al riposo in parità. Altra situazione con proteste dei padroni di casa per un'altra situazione che avrebbe potuto portare all'assegnazione di un calcio di rigore, mentre il risultato rimane invariato fino alla fine. Punto per il Trestina in casa che rimane, comunque, in piena zona playout nel girone E di Serie D.