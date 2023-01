Serie D: il Trestina cade a Poggibonsi per 2-1

ARBITRO: Mauro Stabile di Padova

RETI: 46’pt Grea (T), 4’st Chiti (P), 34’st Regoli (P)

Sconfitta esterna per il Trestina, che cade per 2-1 sul campo del Poggibonsi e viene scavalcato in classifica dall'Orvietana in zona playout. Peccato perché, poco prima dell'intervallo, sono i bianconeri ad andare in vantaggio grazie alla rete di Grea. Nella ripresa, però, i padroni di casa prima pareggiano con Chiti e poi chiudono la rimonta con il gol siglato da Regoli.