Serie D: il programma della dodicesima giornata

Quattro gli anticipo oggi in programma nella dodicesima giornata del girone E di Serie D. Negli anticipi scenderanno in campo il Foligno, il Trestina e il Tiferno. I falchetti, in un ottimo stato di forma dopo il cambio in panchina, cercano punto contro la Pianese. Stesso discorso per il Trestina nella gara casalinga contro il Lornano Badesse. Big match, invece, per il Tiferno, chiamato alla difficile trasferta in casa della capolista San Donato Tavarnelle. Infine, domani in campo il Cannara in cerca di punti importanti per risollevarsi dalle parti basse di classifica in casa del Montespaccato. Ecco il programma della dodicesima giornata nel girone E.

Arezzo - Pro Livorno

Cascina - Unipomezia

Foligno - Pianese

Follonica Gavorrano - Scandicci

Montespaccato - Cannara

Rieti - Flaminia

San Donato Tavarnelle - Tiferno

Sangiovannese - Poggibonsi

Trestina - Lornano Badesse

CLASSIFICA:

San Donato Tavarnelle 26

Follonica Gavorrano 22

Poggibonsi 21

Lornano Badesse 19

Arezzo 18

Pianese 17

Trestina 17

Tiferno 17

Montespaccato 15

Flaminia 15

Scandicci 15

Sangiovannese 13

Foligno 12

Rieti 11

Cannara 8

Pro Livorno 8

Cascina 7

Unipomezia 6