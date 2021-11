Serie D: il programma della decima giornata

Decima giornata piena di incroci quella che attende nel weekend le squadre umbre impegnate nel girone E di Serie D. Si inizia oggi con il derby tra il Trestina e il Cannara. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti per provare a risalire la classifica. Prima in casa per il Foligno del nuovo corso Marmorini, che tra le mura amiche riceve la Pro Livorno. Infine, il Tiferno domani è chiamato all'insidiosa trasferta contro la Sangiovannese per non perdere contatto con le prime della classe. Ecco tutte le partite in programma.

Arezzo - San Donato Tavarnelle

Cascina - Lornano Badesse

Foligno - Pro Livorno

Follonica Gavorrano - Poggibonsi

Montespaccato - Pianese

Rieti - Scandicci

Sangiovannese - Tiferno

Trestina - Cannara

Unipomezia - Flaminia

CLASSIFICA:

S.Donato Tav. 22

F.Gavorrano 18

Arezzo 17

Poggibonsi 17

Pianese 15

Montespaccato 14

Tiferno 14

L. Badesse 13

Flaminia 12

Scandicci 12

Trestina 11

Rieti 11

Sangiovannese 9

Cannara 8

Pro Livorno 8

Cascina 7

Foligno 6

Unipomezia 3