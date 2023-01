Serie D: il Grosseto espugna Città di Castello

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Mosti, Brunetti, Gorini, Grassi, Trovato (Mussi), Buono (Pazzaglia), Rossitto (Posada), Doratiotto (Calderini), Sylla. Allenatore: Alessandria

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno, Ferrante, Ciolli, Pascuiti, Battistoni, Carannante, Gomes, Giustarini, Aleksic. Allenatore: Liguori

ARBITRO: Aloise di Lodi

RETI: 34' st Ferrante

NOTE: Nannelli para un rigore ad Aleksic

Seconda sconfitta consecutiva al "Bernicchi" per il Città di Castello, colpito per 1-0 dal Grosseto. La squadra di mister Alessandria resta sempre a centroclassifica a quota ventisei punti, ma gli avversari diretti si avvicinano con sole due lunghezze di distanza. I biancorossi iniziano bene il match confezionando diverse occasioni non sfruttate dagli attaccanti. Nella ripresa, calcio di rigore per gli ospiti ma Nannelli ipnotizza Aleksic e devia la conclusione dagli undici metri. Preludio al gol del Grosseto che sblocca il match a dieci minuti dal novantesimo grazie al guizzo di Ferrante. Il Città di Castello ci prova fino al termine ma non raggiunge il pareggio. Finisce 1-0 per il Grosseto.