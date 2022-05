Serie D: il Foligno si gioca la salvezza

Dentro o fuori. Oggi il Foligno si gioca un'intera stagione nel playout contro il Rieti. Per i padroni di casa, due risultati utili a disposizione su tre. Per i falchetti, c'è solo la vittoria come opportunità per confermare la categoria e non scivolare in Eccellenza. In caso di pareggio al novantesimo e dopo i tempi supplementari, Rieti salvo per il miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Mister Tizzoni si affida alla coppia d'attacco formata da Ciganda e Forni. Circa 250 tifosi dei falchetti al seguito spongeranno il Foligno fino all'ultimo minuto. Fischio d'inizio alle ore 16.