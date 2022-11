Serie D: il Città di Castello fa suo il derby con il Trestina

CITTA? DI CASTELLO: Nannelli, B.Mariucci, Paparusso, D. Brunetti, Gorini, Mezzasoma (Tersini), Massai, Grassi, Menenses (Posada), Mosti (Doratiotto), Sylla (Buono). Allenatore: Alessandria

TRESTINA: Vaccarecci, Convito (Laurenzi), Bologna (M. Brunetti), Sensi, Cenerini (Di Cato), Ceccuzzi, Brevi, Gramaccia, Bazzoffia, Barbarossa, M. Mariucci (Lorenzini). Allenatore: Marmorini

ARBITRO: Mazzoni di Prato

RETI: 34' pt Meneses, 42'pt Mosti, 26' st Gramaccia

NOTE: Sylla sbaglia un calcio di rigore. Espulso di Cato

Il Città di Castello fa suo il derby con il Trestina imponendosi nello stadio di casa per 2-1. Dopo mezz'ora di gioco disputata a ritmi alti, la squadra di mister Alessandria passa in vantaggio grazie a Menenes, abile nel concretizzare al meglio un assist di Grassi. Prima dell'intervallo, il Città di Castello allunga ancora con Mosti andando al riposo sopra di due reti. Il colpo del ko viene fallito da Sylla, che in apertura di ripresa sbaglia un calcio di girone dopo esserselo guadagnato per fallo di Convito. Allora il Trestina ci prova e con Gramaccia riesce a riaprire la contesa, accorciando le distanze. Ma l'espulsione per doppio giallo a Di Cato taglia le gambe agli ospiti, con i padroni di casa che tengono il gol di vantaggio fino al fischio finale.