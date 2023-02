Serie D: il Città di Castello esce sconfitto da Livorno

LIVORNO: Bagheria, Fancelli, Russo, Giampà (Zanolla), Lorenzoni (Camara), Neri (Pecchia), Luci (Belli), Giuliani, Frati (Lo Faso), Bruzzo, El Balhtaoui. Allenatore: Esposito

CITTÀ DI CASTELLO: Genovese, Mariucci, Mosti, Pazzaglia, Mezzasoma (Posada), Buono, Gorini, Grassi (Rossitto), Sylla, Doratiotto (Trovato), Calderini. Allenatore: Alessandria

Arbitro: Campazzo di Genova

Reti: 4' pt Frati, 47' pt Bruzzo, 2' st El Bakhtaoui

Esce sconfitto il Città di Castello dalla trasferta di Livorno, colpito da un netto 3-0 in favore dei padroni di casa. Una sconfitta che fa avvicinare la squadra di mister Alessandria alla zona playout nel girone E di Serie D, ora distante solo due punti. Pronti via, dopo appena quattro minuti nel match il Livorno trova il vantaggio con Frati, bravo a mettere la palla in gol di testa su cross di Giuliani. Il Città di Castello prova a farsi vedere ma prima dell'intervallo Bruzzo raddoppia per i padroni di casa su assist di Lo Faso. Inizia la ripresa e dopo soli due minuti su lancio di Neri El Bakhtaoui trova il guizzo per firmare il tris dei livornesi. Il Città di Castello prova a rientrare in partita ma il palo ferma una sicuro gol di Sylla. Altra azione, altro palo colpito dagli ospiti stavolta con con Calderini. Città di Castello anche sfortunato. Nel finale non succede più niente.