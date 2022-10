Serie D: il Città di Castello cade in casa contro l'Arezzo

CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci (Sannia), Paparusso, Brunetti (Tersini), Gorini, Grassi, Massai (Buono), Posada (Pauselli), Mosti, Calderini, Doriatotto (Meneses). Allenatore: Alessandria

AREZZO: Trombini, Pericolini, Zona (Poggesi), Risaliti, Lazzarini, Castiglia (Forte), Settembrini, Damiani (Dema), Diallo, Pattarello (Bramante), Convitto (Boubacar). Allenatore: Indiani

ARBITRO: Teghille di Collegno

RETI: 8’ st Diallo, 22’ st Convitto

NOTE: Espulso Paparusso. Nannelli para un rigore a Pattarello

Nell'anticipo di giornata, cade il Città di Castello in casa per 2-0 contro l'Arezzo. I due gol nella ripresa dei toscani hanno deciso il match, con i tifernati che chiudono la contesa in inferiorità numerica per l'espulsione di Paparusso. La capolista del girone E, così, scappa in vetta, ora lontana sette punti dagli uomini di mister Alessandria. Nel primo tempo, palla gol per Doriatotto che servito da Calderini mette la palla alta. L'Arezzo risponde con un palo colpito da Pattarello. Inizia la ripresa e Diallo, su assist di Settembrini, sblocca il risultato. Convitto diventa protagonista. Prima colpisce la traversa, poi raddoppia su cross di Lazzarini. Sopra di due gol, Pattarello si invola verso Nannelli, Paparusso lo ferma fallosamente in area e l'arbitro Teghille decreta rigore e rosso per il tiferante. Lo stesso Pattarello va dal dischetto ma Nannelli respinge la conclusione. Finisce 2-0 per l'Arezzo.