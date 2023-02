Serie D: il Città di Castello cade in casa contro il Tau

CITTÀ DI CASTELLO: Genovese, Mariucci, Rossitto, Mosti, Gorini, Tersini, Mezzasoma, Trovato, Doratiotto, Calderini, Sylla. (A disposizione: Guerri, De Vito, Buono, Pazzaglia, Brunetti, Pupo Posada, Mussi, Scarpini, Troqe). Allenatore: Machi

TAU ALTOPASCIO: Filippis, Alessio, Antoni, Capparella, Cartano, Cesaretti, Diop, Gurini, Mancini, Pietrelli, Vannicci. (A disposizione: Donati, Anzillotti, Becucci, Carcani, Fasciana, Innocenti, Pratesi, Quilci, Villanova). Allenatore: Favarini

ARBITRO: Daddato di Barletta

RETI: 12' pt Gurini (T),39' pt e 7' st Alessio (T), 13' st Calderini (C)

Inizia con una sconfitta il ritorno in panchina di mister Machi al Città di Castello. Il cambio di allenatore in settimana non ha portato punti in classifica, e ora i biancorossi si trovano a un solo punto di vantaggio sulla zona playout nel girone E di Serie D. Il Tau, infatti, con i tre punti guadagnati raggiungono proprio il Città di Castello in classifica, con entrambe le formazioni a quota 30 punti. Dopo dodici minuti, è Gurini a sbloccare il match, con Alessio a confezionare una doppietta tra primo e secondo tempo piazzando il tris per gli ospiti. Calderini prova a riaprire la contesa segnando per i locali ma non basta. Finisce 3-1 per il Tau.