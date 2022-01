Serie D: il cammino delle umbre nel girone E fino alla sosta

La Serie D è ferma e riprenderà il 23 gennaio. Prima della data, in questo inizio di 2022 solo Tiferno e Cannara scenderanno in campo nel recupero del derby il 19 gennaio (il Tiferno anche prima nella gara contro la Pianese del 12 gennaio). Per il resto, tute attendono di allacciarsi di nuovo gli scarpini in questo nuovo anno.

Intanto, nelle prime sedici partite stagionali, le quattro umbre impegnate nel girone E di Serie D non hanno fatto mancare il loro apporto in un girone così difficile ed equilibrato. Tirano le somme, la migliore del poker umbro è stato il Trestina. La squadra allenata da mister Luca Pierotti, che negli ultimi giorni ha ufficializzato l’arrivo in rosa di Lorenzo Giacometti, con 25 punti in 16 partite (1,56 punti di media a partita) si attesta più in alto delle altre in classifica. A seguire troviamo il Tiferno del neo acquisto Alessandro De Santis, a quota 18 punti e con due gare, Pianese e derby con il Cannara, da recuperare.

Segue il Cannara di mister Brevi con 17 punti e con il derby da recuperare. Chiude il quartetto il Foligno con 16 punti, che tanto ha raccolto dopo l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Marmorini. Un bilancio comunque di prima parte comunque buono, dunque, per le umbre impegnate in Serie D, in attesa di vederle nuovamente in campo.