Serie D: i risultati nella quinta giornata del girone E

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le formazioni umbre impegnate nel girone E di Serie D. Grazie a una rete firmata da Mosti il Città di Castello supera di misura il Ponsacco e sale a quota otto punti in classifica. Pareggio a reti bianche per il Trestina in casa del Grosseto mentre cade ancora l'Orvietana, sempre fanalino di coda del girone con un punto guadagnato in cinque gare. Ecco tutti i risultati di giornata.

Città di Castello-Ponsacco 1-0: 29' Mosti

Flaminia-Arezzo 0-1: 35' st (rig.) Settembrini

Follonica Gavorrano-Poggibonsi 2-1: 23' pt Giunta (G), 27' pt Regoli (P), 23' st Lo Russo

Ghiviborgo-Livorno 0-0

Grosseto-Trestina 0-0

Orvietana-Pianese 0-1: 33' st Modic

Sangiovannese-Tau Altopascio 1-0: 29' st Zhar

Seravezza-Montespaccato 0-0

Terranuova-Ostia Mare 0-1: 18' st Roberti



CLASSIFICA

Arezzo 15

Pianese 13

Livorno 10

Flaminia 9

Sangiovannese 9

S. Trestina 8

Città di Castello 8

Ghiviborgo 7

F. Gavorrano 7

Ostia Mare 7

M. Ponsacco 6

Seravezza 5

Montespaccato 5

Tau Altopascio 4

Poggibonsi 4

Grosseto 4

Terranuova T. 3

Orvietana 1