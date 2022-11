Serie D: i risultati nella decima giornata del girone E

Prima vittoria in campionato per l'Orvietana, che supera nello scontro diretto salvezza il Terranuova e sale a cinque punti in classifica. Sconfitte, invece, per Città di Castello e Trestina. La squadra di mister Alessandria esce dalla trasferta di Poggibonsi con una cinquina subita dai padroni di casa. Perde anche il Trestina in casa contro il Seravezza al termine di un pirotecnico tre a due per gli ospiti. Ecco risultati e marcatori.

Arezzo-Livorno 1-1: 25' pt (rig.) Frati (L), 21' st Settembrini (A)

Follonica Gavorrano-Ghiviborgo 0-0

Orvietana-Terranuova 2-0: 13' pt Omohonria, 9' st Frabotta

Ostia Mare-Grosseto 1-0: 28' pt Milani

Pianese-Ponsacco 3-0: 14' pt Kondaj, 12' st Kouko, 33' st (rig.) Rinaldini

Poggibonsi-Città di Castello 5-0: 16' pt e 24' pt Regoli, 31' pt e 28' st Riccobono, 38' st Chiti

Sangiovannese-Flaminia 1-1: 4' st Bellini (S), 15' st Marchi (F)

Sporting Trestina-Seravezza 2-3: 26' pt e 30' pt Podestà (S), 37' pt Grea (T), 41' st Benedetti (S), 50' st Gramaccia (T)

Tau Altopascio-Montespaccato 1-0: 40' st Brega

CLASSIFICA:

Arezzo 23

Pianese 23

Livorno 17

Flaminia 17

Poggibonsi 17

Follonica Gavorrano 16

Città di Castello 15

Sporting Trestina 15

Ponsacco 15

Sangiovannese 13

Seravezza 11

Ostia Mare 11

Montespaccato 11

Grosseto 11

Ghiviborgo10

Tau Altopascio 10

Terranuova 6

Orvietana 5