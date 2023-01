Serie D: i risultati nella 21esima giornata del girone E

Due pareggi senza reti e una vittoria larga nella 21esima giornata per le formazioni umbre impegnate nel girone E di Serie D. Dopo il pareggio a reti bianche del Trestina nell'anticipo, altro pareggio senza gol anche per l'Orvietana in casa contro il Poggibonsi. Vittoria larga e convincente, invece, per il Città di Castello, che supera 4-1 il Montespaccato. Ecco risultati e marcatori.

Follonica Gavorrano-Sporting Trestina 0-0

Città di Castello-Montespaccato 4-1: 20' pt Vitelli (M), 39' pt Grassi (C), 13' st Rossitto (C), 46' st e 49' st Doratiotto (C)

Flaminia-Tau Altopascio 0-0

Ghiviborgo-OstiaMare 1-0: 30' st Tiganj

Grosseto-Ponsacco 3-1: 1' pt e 40' st Gomes (G), 5' st (rig.) Giustarini G), 32' st Nieri (P)

Orvietana-Poggibonsi 0-0

Sangiovannese-Pianese 1-2: 12' pt Boix (S), 20' st Kouko (P), 34' st Simeoni (P)

Seravezza-Livorno 0-0

Terranuova-Arezzo 2-1: 38' pt (rig.) Schinnea (T), 45' pt Risaliti (A), 5' st Benucci



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pianese 43*

Arezzo 41

Poggibonsi 39

Flaminia 33

Follonica Gavorrano 32*

Livorno 31

Seravezza 29

Città di Castello 29

Grosseto 27

Ponsacco 26

Sangiovannese 26

Tau Altopascio 25

Ghiviborgo 25

Ostia Mare 23

Orvietana 21

Sporting Trestina 20

Montespaccato 18

Terranuova 17