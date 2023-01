Serie D: i risultati nella 20esima giornata del girone E

Due sconfitte e una vittoria nella 20esima giornata per le squadre umbre impegnate nel girone E di Serie D. Vince l'Orvietana, che espunga il campo del Tau al termine di una partita piena di gol. I biancorossi, così, sorpassano in classifica il Trestina, colpito nella trasferta di Poggibonsi, ed entrano in zona playout. Sconfitta anche per il Città di Castello, che perde in casa di misura contro il Grosseto. Ecco risultati e marcatori.

Arezzo-Sangiovannese 1-1: 13' pt Gaddini (A), 11' st Bellini (S)

Città di Castello-Grosseto 0-1: 34' st Ferrante

Livorno-Terranuova 2-0: 4' pt e 8' st Lucatti

Ponsacco-Seravezza 1-3: 12' pt Nieri (P), 13' pt Camarlinghi (S), 31' pt Benedetti (S), 15' st Maccabruni (S)

Montespaccato-Ghiviborgo 0-0

Ostiamare-Flaminia 2-1: 17' pt Lazzeri (O), 34' pt Sbardella (O), 36' st Cruz (F)

Pianese-Follonica Gavorrano: rinviata

Poggibonsi-Trestina 2-1: 46' pt Grea (T), 4' st Chiti (P), 34' st Regoli (P)

Tau Altopascio-Orvietana 3-4: 12' pt Mignani (O), 43' pt Proietto (O), 2' st Diop (T), 11' st Capparella (T), 14' st Tomassini (O), 35' st Cartano (T), 41' st Rosini (O)



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Arezzo 41

Pianese 40*

Poggibonsi 38

Flaminia 32

Follonica Gavorrano 31*

Livorno 30

Seravezza 28

Città di Castello 26

Ponsacco 26

Sangiovannese 26

Tau Altopascio 24

Grosseto 24

Ostia Mare 23

Ghiviborgo 22

Orvietana 20

Trestina 19

Montespaccato 18

Terranuova 14