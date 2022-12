Serie D: i risultati nella 14esima giornata del girone E

Due pareggi e una vittoria nella 14esima giornata di Serie D per le squadre umbre impegnate nel girone E. Pari 1-1 per Trestina e Città di Castello, rispettivamente contro Livorno e Sangiovannese, con la squadra di mister Alessandria ad acciuffare gli avversari in pieno recupero grazie a un gol di Gorini. Per l'Orvietana dopo diversi turni arrivano i tre punti grazie alla vittoria casalinga di misura sul Ponsacco con la rete firmata da Souare. Ecco risultati e marcatori.

Flaminia-Seravezza 2-1: 4' pt Abreu (F), 11' st Sirbu (F), 17' st Vietina (S)

Follonica Gavorrano-Montespaccato 1-0: 29' st Souare

Orvietana-Ponsacco 1-0: 42' pt Tomassini

Pianese-Arezzo 1-2: 3' st (aut.) Lopez (A), 12' st Convitto (A), 20' st Pinto (P)

Poggibonsi-Ostia Mare 0-1: 34' pt Milani

Sangiovannese-Città di Castello 1-1: 44' pt Boix (S), 45' st Gorini (C)

Sporting Trestina-Livorno 1-1: 6' pt Bazzoffia (T), 16' st Frati (L)

Tau Altopascio-Grosseto 0-0

Terranuova-Ghiviborgo 3-0: 10' pt e 27' pt Sacconi, 17' st Petrioli



CLASSIFICA

Pianese 32

Arezzo 30

Poggibonsi 26

Flaminia 24

Follonica Gavorrano 24

Livorno 22

Città di Castello 20

Ponsacco 19

Ostia Mare 18

Sangiovannese 18

Sporting Trestina 17

Ghiviborgo 17

Grosseto 15

Seravezza 14

Tau Altopascio 14

Montespaccato 12

Terranuova 11

Orvietana 9