Serie D: i risultati nella 13esima giornata del girone E

Nella 13esima giornata del girone E di Serie D, grazie alle reti di Meneses e Mosti, il Città di Castello fa suo il derby contro il Trestina, staccando proprio i bianconeri di tre lunghezze in classifica. Ancora una sconfitta, invece, per l'Orvietana, sempre fanalino di coda del girone. Ai biancorossi non è bastata una doppietta nel finale di partita di Tomassini per rimontare i tre gol di svantaggio sul campo del Ghiviborgo. Ecco risultati e marcatori.

Città di Castello-Sporting Trestina 2-1: 35' pt Meneses (C), 42' pt Mosti (C), 23' st Gramaccia (T)

Ghiviborgo-Orvietana 3-2: 6' pt Campani (G), 30' pt Bongiorni (G), 25' st Zini (G), 41' st e 42' st Tomassini (O)

Grosseto-Flaminia 2-1: 38' pt Abreu (F), 19' st (rig.) Aleksic G), 32' st Carannante (G)

Livorno-Tau Altopascio 2-2: 4' pt Rodriguez (L), 30' pt e 39' st Carcani (T), 46' pt Frati (rig.) (L)

Ponsacco-Poggibonsi 0-3: 17' pt Rocchetti, 39' pt Camilli, 53' st Bellini

Montespaccato-Pianese 0-1: 42' pt Rinaldini

Ostia Mare-Arezzo 3-0: 1' pt Santarpia, 28' pt Sbardella, 38' pt Roberti (rig.)

Seravezza-Follonica Gavorrano 1-2: 32' pt Dierna (G), 2' st Camarlinghi (S), 18' st Marcheggiani (G)

Terranuova-Sangiovannese 1-1: 15' pt Massai (T), 20' st Boix (rig.) (S)



CLASSIFICA

Pianese 32

Arezzo 27

Poggibonsi 26

Flaminia 21

Livorno 21

Follonica Gavorrano 21

Ponsacco 19

Città di Castello 19

Ghiviborgo 17

Sangiovannese 17

Sporting Trestina 16

Ostia Mare 15

Seravezza 14

Grosseto 14

Tau Altopascio 13

Montespaccato 12

Terranuova 8

Orvietana 6