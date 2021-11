Serie D. i risultati delle umbre nella decima giornata

Alla decima giornata, è arrivata la prima vittoria al "Blasone" per il Foligno. I falchetti del nuovo cosrso Marmorini, ahno asfaltato con un rotodno poker la Pro Livorno nello scontro diretto. Punti pesanti, duqnue, per il Foligno in chiave salvezza, che hanno iniziato a muovere la classifica ora a quota nove punti, con sorpasso proprio sui diretti avversari di giornata. Cade di misura, invece, il Tiferno, colpito in avvio di gara dal gol di Bellini sul campo della Sangiovannese. Risultati e classifica aggiornata dopo le partite del pomeriggio.

Follonica Gavorrano-Poggibonsi 1-1: 23' st (rig.) Giustarini (G), 41' st Manfredi (P)

Trestina-Cannara 3-1: 1' pt Di Cato (T), 31' pt De Sanctis (C), 11' st Barbarossa (T), 21' st Gramaccia (T)

Arezzo-San Donato Tavarnelle 2-2: 23' pt Marras (A), 30' pt Biondi (A), 38' st Pino (S), 45' st Marzierli (S)

Cascina-Lornano Badesse 0-1 : 24' st Bonechi

Foligno-Pro Livorno 4-0: 40' pt Rossi, 7' st e 26' st Peluso, 12' st Valentini

Montespaccato-Pianese 3-3: 20' pt Bernardini (P), 29' pt Giannetti (M), 45' pt De Dominicis (M), 12' st Cesario (P), 14' st Convitto (P), 33' st Bosi (M)

Rieti-Scandicci 1-2: 10' pt Mariani (S), 2' st (rig.) Marcheggiani (R), 45' st Santeramo (S)

Sangiovannese-Tiferno 1-0: 8' pt Bellini

Unipomezia-Flaminia 3-2: 3' pt Ancillai (F), 8' pt Sirbu (F), 15' pt e 42' pt Lupi (U), 19' st De Iulis (U)

CLASSIFICA:

San Donato Tavarnelle 23

Follonica Gavorrano 19

Poggibonsi 18

Arezzo 18

Pianese 16

Lornano Badesse 16

Montespaccato 15

Scandicci 15

Trestina 14

Tiferno 14

Flaminia 12

Sangiovannese 12

Rieti 11

Foligno 9

Cannara 8

Pro Livorno 8

Cascina 7

Unipomezia 6