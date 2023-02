Serie D: i risultati delle squadre umbre nella 25esima giornata del girone E

Due sconfitte e una vittoria nella 25esima giornata per le tre squadre umbre impegnate nel girone E di Serie D. Ritorno con una sconfitta per Machi, l'allenatore tornato sulla panchina del Città di Castello. i biancorossi, infatti, sono stati colpiti in casa dal Tau e ora la zona playout è sempre più vicina, distante solo un punto. Continua la cura Farsi in casa Trestina. I bianconeri vincono in casa del Terranuova ed entrano in zona playout, lasciando il penultimo posto all'Orvietana caduta in trasferta contro la Sangiovannese. Ecco risultati e marcatori.



Flaminia-Follonica Gavorrano 0-0

Città di Castello-Tau Altopascio 1-3: 12' pt Gurini (T), 39' pt e 7' st Alessio (T), 13' st Calderini (C) (RIASSUNTO PARTITA)

Ghiviborgo-Poggibonsi 4-2: 13' pt e 46' st Tiganj (G), 10' st Regoli (P), 20' st e 28' st (rig.) Zini (G), 44' st Borri (P)

Grosseto-Livorno 1-1: 37' pt Cretella (G), 36' st Lo Faso (rig.) (L)

Ponsacco-Arezzo 0-1: 30' st Cantisani

Montespaccato-Ostiamare 2-2: 4' pt Santarpia (O), 36' pt Taviani (O), 42', pt e 40' st rig. Cerone (M)

Sangiovannese-Orvietana 3-0 : 7' pt Vanni, 30' pt Zhar, 49' st Caprio (RIASSUNTO PARTITA)

Seravezza-Pianese 1-2: 24' pt Menga (P), 10' st Monacizzo (S), 14' st Rinaldini (P)

Terranuova-Trestina 1-2: 14' pt Farini (TE), 20' pt Cenerini (TR), 29' st Gramaccia (TR) (RIASSUNTO PARTITA)



CLASSIFICA

Arezzo 53

Pianese 51

Poggibonsi 43

Follonica Gavorrano 41

Livorno 41

Sangiovannese 36

Flaminia 33

Seravezza 31

Ghiviborgo 31

Città di Castello 30

Ostia Mare 30

Tau Altopascio 30

Ponsacco 29

Grosseto 29

Trestina 27

Terranuova 24

Orvietana 23

Montespaccato 23