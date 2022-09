Serie D: i risultati delle formazioni umbre nella seconda giornata del girone E

Una sconfitta e due pareggi per le formazioni umbre impegnate nella seconda giornata del girone E di Serie D andata in scena nel pomeriggio. L'Orvietana cade di misura in casa dell'Ostia Mare, mentre Città di Castello e Trestina pareggiano rispettivamente contro Ghiviborgo e Tau. Ecco tutti i risultati.

Arezzo - Follonica Gavorrano 2-1: 25' pt Marcheggiani (G), 16' st Pattarello (A), 33' st Convitto (A)

Città di Castello - Ghiviborgo 2-2: 10' pt Brunetti (C), 3' st Pera (G), 6' st Sgherri (G), 18' st Sylla (C)

Grosseto - Seravezza 1-2: 4' st Benedetti (S), 34' st Rotondo (G), 38' st Bedini (S)

Livorno - Sangiovannese 0-2: 16' st Migliorini, 51' st Boix

Ponsacco - Terranuova 3-1: 2' st Farini (T), 32' st Carli (P), 35' st e 48' st Nieri (P)

Montespaccato - Flaminia 1-2: 32' pt Lazazzera (M), 1' st Abreu (F), 43' st Sciamanna (F)

Ostia Mare-Orvietana 1-0: 11' pt Sbardella

Pianese - Poggibonsi 4-2: 6' pt Motti (PO), 27' pt (aut.) Morelli (PO), 37' pt (rig.) Kouko (PI), 40' pt Simeoni (PI), 2' st Kondaj (PI), 7' st Rinaldini (PI)

Tau Altopascio - Trestina 1-1: 15' st Meucci, 19' st Belli