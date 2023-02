Serie D: i risultati delle formazioni umbre nella 22esima giornata del girone E

Nella 22esima giornata del girone E di Serie D, pareggiano tutte le formazioni umbre impegnate nella categoria. L'Orvietana strappa un preziosi pareggio in ottica salvezza sul campo della Pianese prima in classifica. Il Città di Castello non riesce a espugnare il campo di Ponsacco, con la zona playoff sempre distante quattro lunghezze. Pareggio anche per il Trestina, impeganto in casa contro il Grosseto. Ecco risultati e marcatori.

Arezzo-Flaminia 2-0: 43' pt Gaddini, 45' st Convitto

Livorno-Ghiviborgo 1-0: 20' pt Bruzzo

Ponsacco-Città di Castello 0-0

Montespaccato-Seravezza 0-1: 30' pt Benedetti

Ostiamare-Terranuova 0-1: 25' st Schinnea

Pianese-Orvietana 1-1: 13' pt (rig.) Bassini (O), 14' st Simeoni (P)

Poggibonsi-Follonica Gavorrano 4-4: 5' pt e 38' pt Regoli (P), 11' pt Gistri (P), 31' pt e 25' st Marcheggiani (G), 11' st e 15' st Souare (G), 45' st Riccobono (P)

Sporting Trestina-Grosseto 0-0

Tau Altopascio-Sangiovannese 0-0



CLASSIFICA

Pianese 44

Arezzo 44

Poggibonsi 40

Follonica Gavorrano 34

Livorno 34

Flaminia 33

Seravezza 32

Città di Castello 30

Grosseto 28

Ponsacco 27

Sangiovannese 27

Tau Altopascio 26

Ghiviborgo 25

Orvietana 24

Ostia Mare 23

Sporting Trestina 21

Terranuova Tr. 20

Montespaccato 18