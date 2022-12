Serie D: i risultati delle formazioni umbre nel turno infrasettimanale

Turno infrasettimanale per le formazioni umbre impegnate nel girone E di Serie D. Il Città di Castello si impone in casa sul Flaminia con un secco 3-1 firmato dai gol di Sylla, Mezzasoma e dal rigore in piena zona Cesarini di Calderini che ha chiuso il match. Pareggi, invece, per Trestina e Orvietana. I bianconeri non hanno trovato la via del gol in casa dell'Ostia Mare, mentre i biancorossi sono stati recuperati nel finale di gara dal Montespaccato. Ecco risultati e marcatori.

Arezzo-Poggibonsi 2-1: 2' pt Gucci (A), 25' st (rig.) Riccobono (P), 47' st Bianchi (A)

Città di Castello-Flaminia 3-1: 18' st Sylla (C), 44' st Santilli (F), 46' st Mezzasoma (C), 52' st (rig.) Calderini (C)

Grosseto-Ghiviborgo 0-0

Livorno-Follonica Gavorrano 0-0

Ponsacco-Sangiovannese 2-1: 20' pt Bellini (S), 44' pt e 13' st Mencagli (P)

Montespaccato-Orvietana 2-2: 13' pt Rosini (O), 16' pt (rig.) Bassini (O), 43' pt Cerone (M), 32' st Calì (M)

Ostia Mare-Trestina 0-0

Seravezza-Terranuova 1-1: 22' st Sacconi (T), 49' st Benedetti (S)

Tau Altopascio-Pianese 2-2: 3' pt (rig.) Kouko (P), 18' pt Rinaldini (P), 15' st e 29' st Diop (T)



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pianese 37

Arezzo 34

Follonica Gavorrano 30*

Poggibonsi 29

Flaminia 28

Livorno 25*

Città di Castello 25

Ponsacco 22

Sangiovannese 21

Seravezza 20

Grosseto 19*

Trestina 19

Ostia Mare 19

Ghiviborgo 18*

Tau Altopascio 18

Montespaccato 16

Orvietana 14

Terranuiva 13