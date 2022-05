Serie D: i risultati della 33esima giornata nel girone E

Il Tiferno non va oltre il pari in casa del Cannara già retrocesso. Vince, invece, il Trestina nel derby con il Foligno. Ecco tutti i risultati e la classifica del girone E di Serie D dopo il penultimo turno di campionato.

Cannara-Tiferno 1-1: 37' pt Peluso rig. (C), 4'st Cappa (T)

Cascina-Montespaccato 2-2: 18' pt Tataranno (M), 36' pt Mencagli (C), 20' st Calì (M), 35' st Bardini (C)

Flaminia-S. Donato Tavarnelle 0-1: 7' st Pino

Lornano Badesse-Arezzo 2-0: 43' st Lucatti rig., 48' st Gozzerini

Pianese-Poggibonsi 1-4: 28' pt Lepri (PI), 5' st Bellini (PO), 4' st Raimondi (PO), 36' st Motti rig. (P), 50' st Gistri (P)

Rieti-Follonica Gavorrano 1-2: 19' pt Menghi (R), 22' pt Del Rosso (G), 6' st Dierna (G)

Scandicci-Pro Livorno 2-2: 31' pt Santeramo (S), 46' pt Casalini (P), 6' st Palermo (S), 15' st Canessa (P)

Trestina-Foligno 2-0: 33' pt Cenerini, 45' st Mariucci

Unipomezia-Sangiovannese 0-0

CLASSIFICA:

San Donato Tavarnelle 78 PROMOSSO

Poggibonsi 73

Arezzo 61

Follonica Gavorrano 60

Lornano Badesse 54

Pianese 53

Trestina 49

Flaminia 46

Tiferno 41

Montespaccato 41

Cascina 41

Scandicci 40

Sangiovannese 38

Rieti 34

Foligno 32

Unipomezia 31

Cannara 24 RETROCESSO

Pro Livorno 21 RETROCESSO