Serie D: i risultati della 32esima giornata nel girone E

Tre sconfitte e un pari nel pomeriggio delle formazioni umbre impegnate nel girone E di Serie D. Fatale per il Cannara la sconfitta ad Arezzo, che costa alla formazione di Armillei la retrocessione in Eccellenza. Beffa per il Foligno, raggiunto nel finale sul 3-3 dal Lornano Badesse. Perdono Tiferò e Trestina. Ecco tutti i risultati di giornata.

Arezzo-Cannara 2-1: 8' pt Myrtollari (C), 16' pt Van Der Valden (A), 45' pt Persano (A)

Cascina-Rieti 2-1: 38' pt (aut.) Bernardini (R), 34' st Giani (C), 44' st Mencagli (C)

Foligno-Lornano Badesse 3-3: 16' pt e 52' st Lucatti (B), 31' pt e 25' st Valentini (F), 40' pt Cecconi (B), 3' st Settimi (F)

Follonica Gavorrano-Unipomezia 2-0: 22 st e 42' st Giustarini

Montespaccato-Trestina 3-1: 11' pt e 5' st Maurizi, 30' st Bosi, 32' st Essoussi (T)

Pro Livorno-Poggibonsi 0-3: 15' pt, 29'pt e 18' st Riccobono

San Donato Tavarnelle-Scandicci 1-0: 34' st Noccioli

Sangiovannese-Flaminia 2-1: 18' pt Baldesi (S), 34' pt Polo (S), 19' st Ingretolli (F)

Tiferno-Pianese 0-3: 16' pt e 1' st Tascini, 23' st Folino