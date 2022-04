Serie D: i risultati della 30esima giornata nel girone E

Inizia con una sconfitta l'era Tizzoni sulla panchina del Foligno. I falchetti perdono in casa contro il Flaminia e vedono la zona salvezza sempre più lontana. Il Cannara, invece, viene raggiunto in pieno recupero dalla Sangiovannese ma rosicchia comunque un punto proprio alle squadre in zona playout, ora distanti quattro punti. Retrocede la Pro Livorno. Ecco tutti i risultati di giornata.

Cascina-Pro Livorno 2-0: 30' st Carli, 34' st Bertolini

Follonica Gavorrano-Lornano Badesse 1-0: 7' pt Coccia

Rieti-Trestina 2-1: 12' pt Tortolano rig. (R), 7' st Barbarossa (T), 46' st Attili (R)

San Donato Tavarnelle-Pianese 0-2: 30' pt e 8' st Lepri

Tiferno-Poggibonsi 1-4: 29' pt Motti (P), 41' pt e 1' st Poggesi (P), 43' st D'Urso (T), 46' st Renzi (P)

Arezzo-Scandicci 2-0: 19' pt Persano, 12' st Marchi

Foligno-Flaminia 1-2: 26' pt Valentini (FO), 35' pt Traditi (FL), 3' st Sirbu (FL)

Montespaccato-Unipomezia 2-0: 3' pt e 10' st Calì

Sangiovannese-Cannara 2-2: 2' st Porzi (C), 13' st e 50' st Bellini (S), 36' st Peluso (C)

CLASSIFICA:

San Donato Tavarnelle 69

Poggibonsi 67

Arezzo 57

Follonica Gavorrano 54

Pianese 49

Lornano Badesse 47

Trestina 46

Flaminia 43

Tiferno 40

Scandicci 38

Montespaccato 37

Cascina 34

Rieti 34

Sangiovannese 33

Foligno 28

Unipomezia 27

Cannara 23

Pro Livorno 17 (retrocessa)