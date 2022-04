Serie D: i risultati della 29esima giornata nel girone E

Una vittoria e tre sconfitte nelle gare delle umbre impegnate nel girone E di Serie D. il turno infrasettimanale ha sorriso solo al Cannara, che con un secco 2-0 sul Montespaccato maturato nella ripresa si rilancia verso la zona playout, ora distante cinque punti. Cadono, invece, le altre tre formazioni umbre. Il Tiferno non ferma la corsa del San Donato Tavernelle in testa al girone, il Lornano Badesse vince e supera in classifica il Trestina mentre il Foligno esce senza punti dalla trasferta in casa della Pianese rimanendo sempre più coinvolto nelle zone calde. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata del girone E di Serie D.

Cannara-Montespaccato 2-0: 9' st Bisceglia, 44' st De Sanctis

Flaminia-Rieti 0-1: 27' st Vari

Lornano Badesse-Trestina 3-1: 2' pt (rig.), 32' pt e 4' st (rig.) Lucatti (B), 49' pt Gramaccia (T)

Pianese-Foligno 2-0: 9' st Kondaj, 12' st Modic

Poggibonsi-Sangiovannese 0-0

Pro Livorno-Arezzo 1-5: 7' pt Baracchini (P), 21' pt Persano (A), 25' pt Benedetti (A), 44' pt e 38' st Cutolo (A), 22' st (rig.) Calderini (A)

Scandicci-Follonica Gavorrano 2-0: 9' st Jukic, 40' st Imbrenda

Tiferno-San Donato Tavarnelle 0-3: 23' pt (rig.) e 22' st Buzzegoli, 35' st Russo

Unipomezia-Cascina 1-4: 41' pt Carli (C), 20' st e 25' st Mencagli (C), 26' st De Iulis (U), 30' st Giani (C)



CLASSIFICA (* una gara in meno)

San Donato Tavarnelle 69

Poggibonsi 62

Arezzo 54

Follonica Gavorrano 51

Lornano Badesse 47

Pianese 46

Trestina 46

Tiferno 40

Scandicci 38

Flaminia 37*

Montespaccato 34

Sangiovannese 33

Rieti 31

Cascina 31

Foligno 28

Unipomezia 27*

Cannara 22

Pro Livorno 17