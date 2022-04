Serie D: i risultati della 28esima giornata nel girone E

Andata in archivio anche la 28esima giornata nel girone E di Serie D. Il Follonica Gavorrano rifila cinque gol al CAnnara, che perde sempre più terreno dai playout. Perde anche il tiferno contro il Cascina mentre la prima di Marmorini dopo il ritorno sulla panchina del Foligno finisce in pareggio, con lo Scandicci a riprendere la partita nel finale. L'unica vittoria umbra la confeziona il Trestina, che continua a stazionare in zona playoff. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Arezzo-Poggibonsi 2-1: 27' pt Regoli (P), 36' pt e 14' st Persano (A)

Cascina-Tiferno 1-0 3' st (rig.) Cesario

Foligno-Scandicci 1-1: 22' st (rig.) Ciganda (F), 39' st Magonara (S)

Follonica Gavorrano-Cannara 5-0: 1' pt Liurni, 7' pt Tiganj, 26' pt (rig.) Lo Sicco, 37' pt Sylla, 43' pt Origlio

Montespaccato-Flaminia 0-2: 35' pt Traditi, 25' st Sciamanna

Rieti-Lornano Badesse 2-0: 41' pt Vari, 21' st (rig.) Tortolano

San Donato Tavarnelle-Pro Livorno 5-1: 35' pt A. Zini (S), 37' pt Noccioli (S), 41' pt Salemmo (P), 36' st e 40' st Marzierli (S), 47' st Pino (S)

Sangiovannese-Pianese 1-0: 18' st Bellini

Trestina-Unipomezia 2-0: 26' pt Di Cato, 30' pt Khribech



CLASSIFICA (* una gara in meno)

San Donato Tavarnelle 66

Poggibonsi 61

Follonica Gavorrano 51

Arezzo 51

Trestina 46

Lornano Badesse 44

Pianese 43

Tiferno 40

Flaminia 37*

Scandicci 35

Montespaccato 34

Sangiovannese 32

Foligno 28

Rieti 28

Cascina 28

Unipomezia 27*

Cannara 19

Pro Livorno 17