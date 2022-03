Serie D: i risultati della 26esima giornata nel girone E

Due sconfitte e un pari. In attesa di Arezzo-Tiferno (fischio d'inizio ore 18.30), sono questi i risultati maturati sul campo dalle tre squadre umbre impegnate nel turno infrasettimanale di Serie D. Un gol nel finale e il Flaminia riesce a pareggiare sul campo del Trestina, con la rete di Ingretolli a far strappare un punto agli ospiti dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Gori su calcio di rigore. Cadono, invece, Foligno e Cannara. I falchetti escono sconfitti dallo scontro con il Poggibonsi, colpiti dai gol di Gistri e Donati. Non va meglio al Cannara, che viene superato dal Rieti. Per le due squadre, continua così la rincorsa verso la salvezza. In attesa della gara del Tiferno, ecco tutti i risultati fino adesso.

SERIE D, girone E:

Cascina-San Donato Tavarnelle 1-0: 27' pt Mencagli

Foligno-Poggibonsi 0-2: 15' st Gistri, 49' st Donati

Follonica Gavorrano-Pianese 1-2: 7' pt (rig.) Tascini, 9' st Liurni, 40' st Trovade

Montespaccato-Scandicci 1-1: 30' pt Calì, 45' st Saccardi

Rieti-Cannara 2-1: 13' pt Vari, 15' st Coulibaly, 37' st Brunetti

Sangiovannese-Pro Livorno 1-1: 6' pt (rig.) Polo, 46' pt (rig.) Bachini

Trestina-Flaminia 1-1: 4' pt (rig.) Gori, 36' st Ingretolli

Unipomezia-Lornano Badesse 1-1: 21' pt Ramceski, 31' pt Paparusso

Arezzo-Tiferno: (fischio d'inizio ore 18.30)

CLASSIFICA: (* una gara in meno)

San Donato Tavarnelle 60

Poggibonsi 58

Follonica Gavorrano 48

Arezzo 45*

Lornano Badesse 43

Trestina 42

Pianese 40

Tiferno 39*

Flaminia 34

Montespaccato 34

Scandicci 33

Sangiovannese 28

Foligno 27

Unipomezia 27

Cascina 24

Rieti 24

Cannara 18

Pro Livorno 14