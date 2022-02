Serie D: i risultati della 20esima giornata nel girone E

Risultati incredibili e conferme nel turno domenicale del girone E di Serie D. Pareggio spettacolo 4-4 tra Tiferno e Flaminia, con gli ospiti capaci di recuperare una gara in apparenza persa contro la squadra di Machi. Pareggio allo scadere nel ritorno in campo per il Foligno, con il rigore di Ciganda allo scadere che regala un punto ai suoi. Il Cannara perde in casa della Pro Livorno mentre continua la striscia positiva del Trestina, capace di violare il campo della Sangiovannese. Tutti risultati del pomeriggio e la classifica aggiornata.

Arezzo-Unipomezia 3-0: 8' st Marchi, 27' st Benedetti, 43' st Doradiotto

Foligno-Rieti 2-2: 16' pt Orlandi (F), 49' pt (aut.) Dell'Orso (R), 9' st Marzano (R), 48' st (rig.) Ciganda (F)

Follonica Gavorrano-Montespaccato 2-1: 7' pt Liurni (F), 46' pt Rossi (M), 15' st Giustarini (F)

Pianese-Cascina 3-2: 9' pt e 21' pt Tascini (P), 8' st Mencagli (C), 15' st Bardini (C), 26' st Convitto (P)

Poggibonsi-Scandicci 2-0: 28' pt Regoli, 28' st Poggesi

Pro Livorno-Cannara 3-1: 8' pt Bachini (P), 38' pt Seminara (P), 18' st Bazzoffia (C), 94' st Rossi G. (P)

San Donato Tavarnelle-Lornano Badesse 5-0: 25' pt Russo, 17' st e 20' st Pino, 27' st Noccioli, 38' st Ciurli

Sangiovannese-Trestina 0-2: 7' st e 34' st Essoussi

Tiferno-Flaminia 4-4: 7' pt D'Urso (T), 27' pt Martiniello (T), 30' pt (rig.) e 12' st Gorini (T), 1' st (rig.), 13' st e 40' st (rig.) Sciamanna (F), 15' st Ancillai (F)

CLASSIFICA (* gare in meno)

San Donato Tavarnelle 47

Poggibonsi 43

Follonica Gavorrano 37

Arezzo 33

Trestina 32

Lornano Badesse 30

Pianese 27

Tiferno 26

Flaminia 26

Montespaccato 22**

Scandicci 22

Sangiovannese 21*

Cannara 17

Foligno 17**

Unipomezia 16*

Cascina 14

Rieti 14**

Pro Livorno 12