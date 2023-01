Serie D: i risultati della 19esima giornata nel girone E

Vittoria importante in chiave salvezza per l'Orivetana nel girone E di Serie D. Pareggio pieno di gol per il Città di Castello in casa del Ghiviborgo mentre perde il Trestina, colpito dal Tau. Ecco risultati e marcatori.

Flaminia-Montespaccato 2-1: 3' pt Sabattini, 31' st Sciamanna, 50' st Lazazzera (M)

Follonica Gavorrano-Arezzo 1-3: 9' pt e 10' st (rig.) Gaddini (A), 29' pt Lo Russo (G), 18' st Gucci (A)

Ghiviborgo-Città di Castello 2-2: 12' pt Tiganj (G), 18' pt Bongiorni (G), 23' pt Gorini (C), 15' st Sylla (C)

Orvietana-Ostiamare 3-1: 4' pt Tomassini, 21' pt Borgo, 26' pt Mignani, 16' st Tirelli (OS)

Poggibonsi-Pianese 3-0: 5' pt Bellini, 16' st Riccobono, 32' st Camilli

Sangiovannese-Livorno 1-0: 17' pt Vanni

Seravezza-Grosseto 0-0

Trestina-Tau Altopascio 1-2: 32' pt Capparella (TA), 15' st Brevi (TR), 38' st Carcani (TA)

Terranuova-Ponsacco 0-1: 24' pt (rig.) Mencagli



CLASSIFICA

Pianese 40

Arezzo 40

Poggibonsi 35

Flaminia 32

Follonica Gavorrano 31

Livorno 27

Città di Castello 26

Ponsacco 26

Seravezza 25

Sangiovannese 25

Tau Altopascio 24

Grosseto 21

Ghiviborgo 21

Ostia Mare 20

Trestina 19

Montespaccato 17

Orvietana 17

Terranuova 14