Serie D: i risultati della 17esima giornata

Con cinque delle nove partite totali in programma giocate, è andata in scena oggi la 17esima giornata nel girone E del campionato di Serie D. Due su quattro le formazioni umbre scese in campo, con le partite di Trestina e Foligno rinviate causa Covid a data da destinarsi. Cannara e Tiferno, invece, hanno preso parte alla domenica di gioco, uscendo dalle sfide dopo il triplice fischio finale con opposti risultati. Il Cannara, dopo la rimonta nel derby subita proprio dal Tiferno in settimana, si è dovuta arrendere davanti alla capolista del girone San Donato Tavarnelle, che nel giro di due minuti ha chiuso il match andando avanti di due reti. Diverso l'andamento per quanto riguarda la trasferta del Tiferno, capace di espugnare un campo ostico come quello di Scandicci negli ultimi quindici minuti di match. Ancora in rimonta, i ragazzi di mister Machi sono riusciti a centrare la seconda vittoria consecutiva. Ecco tutti i risultati del pomeriggio

Cannara-San Donato Tavarnelle 0-2: 26' pt (rig.) Caciagli, 28' pt Marzierli

Cascina-Poggibonsi 0-1: 36' st Mazzolli

Flaminia-Arezzo: (rinviata)

Lornano Badesse-Sangiovannese 1-2: 14' st (irg.) Polo, 42' pt Bellini, 27' st Masini (B)

Pianese-Pro Livorno 4-1: 14' pt Tascini, 47' pt Convitto, 4' st Trovade, 24' st Tascini, 29' st (rig.) Rossi (PL)

Rieti-Montespaccato: (rinviata)

Scandicci-Tiferno 1-2: 16' st Jukic (S), 30' st Mariucci (T), 39' st (rig.) Gorini (T)

Trestina-Follonica Gavorrano: (rinviata)

Unipomezia-Foligno: (rinivata)