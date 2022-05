Serie D: i risultati dell'ultima giornata nel girone E

Ultima giornata per le squadre umbre impegnate nel girone E di Serie D. Il Foligno, vincendo, manda l'Unipomezia in Eccellenza e se la vedrà con il Rieti nei playout. Goleada presa in trasferta per il Trestina. Cade anche il Cannara in casa della neopromossa San Donato Tavarnelle mentre il Tiferno (che ha cambiato il nome in Ac Città di Castello) pareggia. Ecco tutti i risultati.

Arezzo-Flaminia 3-1: 3' pt Persano (A), 10' pt Lazzerini (A), 32' pt Ancillari (F), 23' st Calderini (A)

Foligno-Unipomezia 2-1: 15' pt Miccio (F), 32' st Valentini (F), 36' t De Iulis (U)

Follonica Gavorrano-Trestina 7-1: 22' pt, 34' pt e 42' st Giustarini, 27' pt Tiganj, 31' pt Liurni, 45' pt Gramaccia (T), 6' st Iacullo (G), 20' st Fontana (G)

Montespaccato-Rieti 1-1: 43' pt Calì (M), 16' st Vari (R)

Poggibonsi-Cascina 2-2: 2' pt Mencagli (C), 39' pt Giani (C), 17' st Mazzolli (P), 21' st Regoli (P)

Pro Livorno-Pianese 0-4: 4' pt Marino, 38' pt (rig.) Tascini, 10' st Convitto, 30' st Palma

San Donato Tavarnelle-Cannara 1-0: 20' st Marzierli

Sangiovannese-Lornano Badesse 2-0: 46' pt e 5' st Polo

Tiferno-Scandicci 2-2: 28' pt Palermo (S), 41'pt Evangelista (T), 46' pt Gorini (T), 40' st Marini (S)

CLASSIFICA:

San Donato Tavarnelle 81 PROMOSSO

Poggibonsi 74

Arezzo 64

Follonica Gavorrano 63

Pianese 56

Lornano Badesse 54

Trestina 49

Flaminia 46

Tiferno 42

Montespaccato 42

Cascina 42

Sangiovannese 41

Scandicci 41

Rieti 35

Foligno 35

Unipomezia 31

Cannara 24 RETROCESSO

Pro Livorno 21 RETROCESSO