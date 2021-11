Serie D: i risultati dell'ottava giornata nel girone E

Tre pareggi e una sconfitta per le squadre umbre impegnate nel girone E di Serie D. Nell'ottava giornata in programma, il gol di Marcheggiani decide la sfida tra Cannara e Rieti in favore degli ospiti. Pareggio senza reti tra Flaminia e Trestina mentre il Tiferno costringe l'Arezzo a un pari pieno di gol. Primo punto sulla panchina del Foligno per mister Marmorini. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata nel girone E.

Cannara-Rieti 0-1: 18' pt Marcheggiani

Flaminia-Trestina 0-0

L. Badesse-Unipomezia 4-2: 5' pt e 39' st Gozzerini (B), 23' pt aut. Paparusso (U), 6' st aut. Bonechi (U), 7' st Paparusso (B), 28' st Corsi (B)

Pianese-F. Gavorrano 1-1: 30' pt Palma (PI), 3' st Trovade (FG)

Poggibonsi-Foligno 1-1: 33' st Dell'Orso (F), 37' st Riccobono rig. (P)

Pro Livorno-Sangiovannese 0-5: 14' pt rig. e 1' st Vassallo, 24' pt e 12' st Bellini,40' st Milani

S. Donato Tav.-Cascina 3-1: 1' pt Gerardini, 15' pt Marzierli, 35' pt Buzzegoli, 30' st Puleo (C)

Scandicci-Montespaccato 2-1: 2' pt Marini (S), 31'pt Saccardi (S), 47' st Nanci (M)

Tiferno-Arezzo 3-3: 7' pt Ruggeri (T), 23' pt Foggia (A), 26' pt Benedetti (T), 38' pt Lomasto (A), 8' st Calderini rig. (T), 17' st Strambelli rig. (A)

CLASSIFICA:

S. Donato Tav. 22

F. Gavorrano 18

Arezzo 17

Poggibonsi 17

Pianese 15

Montespaccato 14

Tiferno 14

L. Badesse 13

Scandicci 12

Flaminia 12

Trestina 11

Rieti 11

Sangiovannese 9

Cannara 8

Pro Livorno 8

Cascina 7

Foligno 6

Unipomezia 3