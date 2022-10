Serie D: i risultati dell'ottava giornata nel girone a

Due pareggi e una vittoria per le squadre umbre impegnate nel girone E di Serie D. Inizia con un pareggio contro la Sangiovannese la nuova avventura di Fiorucci sulla panchina dell'Orvietana, tornato in settimana al posto di Ciccone. Pareggio senza reti anche per il Città di Castello, raggiunto in classifica dal Trestina che rifila due gol al Terranuova.

Arezzo-Ponsacco 0-1: 14' pt Mencagli

Follonicq Gavorrano-Flaminia 3-3: 3' pt Garufi (FL), 34' pt Marcheggiani (FG), 42' pt Lo Russo (FG), 4' st Barlettani (FG), 18' st Abreu (FL), 26' st Fumanti (FL)

Livorno-Grosseto 1-0: 3' pt Rodriguez

Orvietana-Sangiovannese 0-0

Ostia Mare-Montespaccato 1-2: 21' pt Tataranno (M), 25' pt Santarpia (O), 36' st Vitelli (M)

Pianese-Seravezza 2-2: 5' pt Benedetti (S), 45' pt Granaiola (S), 12' st (rig.) Rinaldini (P), 32' st Morelli (P)

Poggibonsi-Ghivoborgo 1-0: 46' pt Riccobono

Sporting Trestina-Terranuova 2-0: 15' pt Di Cato, 32' st Morlandi

Tau Altopascio-Città di Castello 0-0

Classifica:

Arezzo 19

Pianese 17

Livorno 16

Città di Castello 15

Sporting Trestina 15

Flaminia 13

Follonica Gavorrano 12

Sangiovannese 12

Ponsacco 12

Poggibonsi 11

Ghiviborgo 9

Grosseto 8

Ostia Mare 8

Montespaccato 8

Seravezza 7

Terranuova 6

Tau Altopascio 6

Orvietana 2