Serie D: i risultati del girone E nel turno infrasettimanale

Turno infrasettimanale importante per le umbre impegnate nel girone E di Serie D. Sono arrivate, infatti, tre vittorie pesanti e una sola sconfitta per le gare in programma. Continua il momento positivo del Foligno, con i falchetti bravi a espugnare il campo del Flaminia. Il Cannara si rilancia in classifica grazie ai tre punti guadagnati contro la Sangiovannese, mentre è pareggio pieno di reti tra Trestina e Rieti. Cade, infine, il Tiferno in casa del Poggibonsi. Ecco tutti i risultati con la classifica del girone E aggiornata.

Cannara-Sangiovannese 2-1: 1' pt Fondi (C), 10' pt Di Vito (S), 39' st Xepapadikis (C)

Flaminia-Foligno 1-3: 6' pt Bisceglia (FO), 20' pt Peluso (FO), 33' pt Sirbu (FL), 10' st Ciganda (F)

Lornano Badesse-Follonica Gavorrano 2-0: 6' st Cecconi, 48' st Andreoli

Pianese-San Donato Tavarnelle 0-3: 3' pt Marzierli, 8' pt Regoli, 17' st Gerardini

Poggibonsi-Tiferno 2-0: 35' pt Riccobono, 44' pt Regoli

Pro Livorno-Cascina 2-3: 2' pt Giani (C), 29' pt aut. Videtta (C), 31' pt Canessa (P), 14' st Videtta (P), 46' st Andreotti (C)

Scandicci-Arezzo 0-0 (sospesa al 28esimo del primo tempo)

Trestina-Rieti 2-2: 31' pt M. Menghi (R), 38' pt Di Cato (T), 22' st Khribech (T), 42' st Canestrelli (R)

Unipomezia-Montespaccato (rinviata)

CLASSIFICA (* una gara in meno)

San Donato Tavarnelle 32

Follonica Gavorrano 25

Lornano Badesse 25

Poggibonsi 25

Arezzo 21*

Pianese 18

Trestina 18

Tiferno 17

Folign 16

Montespaccato 15*

Scandicci 15*

Flaminia 15*

Sangiovannese 14

Cannara 14

Rieti 12*

Cascina 10

Unipomezia 9*

Pro Livorno 8