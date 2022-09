Serie D: Città di Castello corsaro a Grosseto

Squadra in casa

Squadra in casa Grosseto

GROSSETO: Lazzari, Crivellaro, Luzzetti, Bramati (Carannante), Cipolletta, Ciolli, Battistoni (Veronesi), Martino, Scaffidi (Mirzojan), Tripicchio (Di Bonito), Rotondo. Allenatore: Liguori

CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Paparusso, Pauselli (Mosti), Gorini (Massai), Brunetti, Grassi, Buono, Meneses (Doratiotto), Calderini (Tersini), Sylla (Pupo Posada). Allenatore: Alessandria

RETI: 10' pt Rotondo (G), 17' st Calderini rig. (C), 19' st Grassi (C)

Dopo due pareggi, prima vittoria in campionato per il Città di Castello. La squadra di mister Alessandria ha espugnato il campo del Grosseto per 2-1 rimontando al primo vantaggio dei padroni di casa siglato dopo dieci minuti da Rotondo. Nella ripresa, gli ospiti accelerano pareggiando prima con Calderini su rigore e poi con siglando il gol partita con Grassi.