Serie D: Grassi al Città di Castello

Durante il primo giorno di raduno del Città di Castello, con le prime parole in vista del prossimo campionato di mister Alessandria, la dirigenza ha ufficializzato un altro colpo di mercato.

Il direttore sportivo Renato Vagaggini, infatti, ha ufficializzato questa mattina l'arrivo in biancorosso di Cristian Grassi. Il terzino sinistro classe 2004 proviene dalla Primavera del Perugia e in giornata si è messo subito a disposizione di mister Alessandria in occasione dell'avvio della preparazione atletica.