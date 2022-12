Serie D: Gorini salva il Città di Castello

SANGIOVANNESE: Cipriani, Cesaretti (Lorenzoni), Migliorini, Nannini, Milani, Rosseti, Baldesi (Sacchini), Miccoli (Poli), Boix, Bellini, Caprio (Senesi). Allenatore: Firicano

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Paparusso, Grassi (Pazzaglia), Groni, Brunetti, Pupo Posada (Mussi), Massai (Buono), Doratiotto (Sylla), Calderini, Mosti. Allenatore: Alessandria

ARBITRO: Zini di Udine

RETI: 44’ pt Boix, 46’ st Gorini

NOTE: Espulso Brunetti

Una rete in pieno recupero e il Città di Castello esce dal campo della Sangiovannese con un prezioso punto, che muove la classifica della squadra di mister Alessandria al termine di una gara difficile e ostica. I biancorossi, così, salgono a quota venti punti nel girone E di Serie D, a due lunghezze di distanza dal Livorno che occupa la sesta posizione. Sul finire di una prima frazione ben giocata da entrambe le squadre, poco prima dell'intervallo i padroni di casa sbloccano il match. Tiro di Baldesi, deviazione di Boix e palla in fondo alla rete. Nella ripresa, Zini estrae il cartellino rosso al difensore tifernate Brunetti. In inferiorità numerica il Città di Castello subisce la pressione degli avversari, tiene botta e in pieno recupero Gorini s'inventa una punizione vincente che vale il pareggio.