Serie D: ufficiale il girone delle umbre

Finalmente, dopo tanti rinvii tra cui l'ultimo proprio stamattina, ecco arrivare l'ufficializzazione del girone E di Serie D, quello che include le quattro rappresentanti della regione Umbria. Foligno, Cannara, Sporting Trestina e Tiferno Lerchi sfideranno le altre quattordici formazioni, 10 toscane e 4 laziali, in un girone a diciotto squadre come anticipato nei giorni scorsi.

Le decisioni del Tar, dunque, non hanno intaccato la composizione del girone, con il campionato che prenderà il via il 19 settembre. Prima, un bell'antipasto di Coppa Italia domenica 12 quando il Foligno scenderà in campo nel turno preliminare contro l'Arezzo.

Comunque sia, ecco le diciotto squadre che formano il girone E della Serie D:

AREZZO

CANNARA

CASCINA

FLAMINIA CIVITACASTELLANA

FOLIGNO

FOLLONICA GAVORRANO

LORNANO BADESSE

MONTESPACCATO

PIANESE

POGGIBONSI

PRO LIVORNO

RIETI

S.DONATO TAVARNELLE

SANGIOVANNESE

SCANDICCI

TIFERNO LERCHI 1919

SPORTING TRESTINA

UNIPOMEZIA