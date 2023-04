Calcio, Serie D Girone E: prossimo turno

La Serie D scende in campo giovedì 6 aprile nel turno infrasettimanale pre-pasquale: la trentesima giornata di campionato propone un importantissimo derby umbro tra Trestina e Città di Castello, squadre in cerca di punti salvezza e attualmente ancora a rischio retrocessione diretta.

Bellissima iniziativa dei padroni di casa (fonte Ufficio Stampa SC Trestina): al termine del derby, per rimanere in clima pasquale, ci sarà una sorta di “terzo tempo” per le due squadre e i rispettivi staff e dirigenti.

Questo il programma completo della trentesima giornata, in campo giovedì 6 aprile alle 15:

Flaminia Civitacastellana – Grosseto

Follonica Gavorrano – Seravezza Pozzi

Pianese – Montespaccato

Sangiovannese – Terranuova Traiana

Trestina – Città di Castello

Tau Calcio – Livorno

Orvietana – Ghiviborgo (ore 16)

Arezzo – Ostia Mare (ore 17)

Poggibonsi – Mobilieri Ponsacco (ore 18)