Calcio, Serie D Girone E: prossimo turno

La Serie D torna in campo dopo il weekend di sosta: la ventinovesima giornata di campionato si divide in due slot di partite, si parte sabato 1 aprile e si prosegue domenica 2.

Trasferta importante per il Trestina in casa del Ponsacco nel match di domani che può portare gli umbri fuori dalla zona playout, mentre il Città di Castello è atteso domenica da una partita difficile tra le mura amiche contro il Follonica Gavorrano terzo in classifica.

Questo il programma completo della ventinovesima giornata:

Sabato 1 aprile ore 15

Ghiviborgo – Sangiovannese;

Grosseto – Arezzo;

Ponsacco – Trestina;

Montespaccato – Poggibonsi;

Ostia Mare Lido – Tau Calcio Altopascio;

Terranuova Traiana – Flaminia.

Domenica 2 aprile ore 15

Città di Castello – Follonica Gavorrano;

Livorno – Pianese;

Seravezza Pozzi – Orvietana.