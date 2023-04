Calcio, Serie D Girone E: prossimo turno

La Serie D Girone E scende in campo domenica 30 aprile nella trentatreesima giornata di campionato: trasferta difficilissima per il Trestina in casa della capolista Arezzo, squadra matematicamente promossa in Serie C, mentre il Città di Castello è atteso da un’importantissima partita interna contro il Terranuova Traiana, compagine toscana appaiata proprio ai tifernati al penultimo posto in classifica.

Questo il programma completo della trentatreesima giornata, in campo domenica 30 aprile alle 15:

Arezzo – Trestina

Città di Castello – Terranuova Traiana

Grosseto – Pianese

Livorno – Orvietana

Mobilieri Ponsacco – Flaminia Civitacastellana

Montespaccato – Sangiovannese

Ostia Mare – Follonica Gavorrano

Seravezza Pozzi – Ghiviborgo

Tau Calcio – Poggibonsi