Calcio, Serie D Girone E: prossimo turno

La Serie D Girone E scende in campo domenica 7 maggio nella trentaquattresima ed ultima giornata di campionato, almeno per la regular season; serve un ‘miracolo’ al Città di Castello per evitare la retrocessione diretta: i tifernati devono vincere la trasferta con la Flaminia Civitacastellana e sperare nelle contemporanee sconfitte di Terranuova Traiana e Montespaccato, altrimenti sarà Eccellenza.

Partita diversa, invece, per il Trestina, squadra ormai certa dei playout: l’obiettivo dei bianconeri è migliorare la propria classifica in vista proprio degli spareggi, e per farlo vuole vincere il match interno contro l’Ostia Mare che, dal canto suo, vuole mantenersi fuori proprio dalla zona playout.

Questo il programma completo della trentaquattresima giornata, in campo domenica 7 maggio alle 15:

Flaminia Civitacastellana – Città di Castello

Follonica Gavorrano – Livorno

Ghiviborgo – Grosseto

Orvietana – Montespaccato

Pianese – Tau Calcio

Poggibonsi – Arezzo

Sangiovannese – Mobilieri Ponsacco

Trestina – Ostia Mare

Terranuova Traiana – Seravezza Pozzi