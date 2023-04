Calcio, Serie D Girone E: prossimo turno

La Serie D scende in campo domenica 23 aprile nella trentaduesima giornata di campionato: il Città di Castello è impegnato nel derby umbro in casa dell’Orvietana del grande ex Silvano Fiorucci, mentre il Trestina ospita il fanalino di coda Montespaccato in un match che può significare un passo importante verso la salvezza.

L’Orvietana è appena fuori dalla zona playout e ha tre punti in più di Città di Castello e Trestina, con le perugine che sperano di ottenere successi importanti nel prossimo turno, ma è chiaro che da qui alla fine sono tutte finali da vincere.

Questo il programma completo della trentaduesima giornata, in campo domenica 23 aprile alle 15:

Flaminia Civitacastellana – Ghiviborgo

Follonica Gavorrano – Mobilieri Ponsacco

Orvietana – Città di Castello

Pianese – Ostia Mare

Poggibonsi – Livorno

Sangiovannese – Seravezza Pozzi

Trestina – Montespaccato

Tau Calcio – Arezzo

Terranuova Traiana – Grosseto