Calcio, Serie D Girone E Città di Castello: le parole del presidente Paolo Cangi

All’indomani della brutta sconfitta in casa dell’Orvietana di Silvano Fiorucci, il presidente del Città di Castello, Paolo Cangi, esprime il suo pensiero (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “ci siamo sciolti come neve al sole al primo episodio negativo. Ho parlato con Mister Alessandria e anche lui non riesce a spiegarsi i motivi per cui accada, se non per la paura di sbagliare; la palla scotta e in questi casi, paradossalmente, diventa più probabile non riuscire a fare la cosa giusta. L’importante è impiegare questa settimana per caricare al massimo le batterie in vista del match da dentro o fuori contro il Terranuova Traiana”.

Una vittoria che sarebbe fondamentale, se dovesse arrivare, quella casalinga di domenica prossima, che consentirebbe al Città di Castello di allontanare quasi definitivamente il penultimo posto, ovvero la retrocessione diretta, assicurandosi i playout ormai praticamente inevitabili: “questo è un aspetto confortante, l’obiettivo immediato è prendere margine dagli ultimi 2 posti, poi si penserà ai play-out. Non vinciamo da tre mesi? Vero, ma non dobbiamo pensarci, altrimenti ci facciamo del male. Esigo che tutti resettino e si prestino agli ultimi due appuntamenti della regular season senza timori e dando tutto, anche di più. Quando ciascuno si impegna al massimo, fisicamente e mentalmente, non potrà subire rimproveri di sorta comunque andrà ed io ho tutte le intenzioni di non mettere sotto accusa chicchessia”.