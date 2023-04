Calcio, Serie D Girone E: le parole del capitano del Città di Castello alla vigilia del derby

Alla vigilia del delicatissimo derby tra Trestina e Città di Castello, al momento appaiate al quindicesimo posto in classifica a quota 30 punti e ad appena tre lunghezze dall’ultimo posto occupato dalla coppia Terranuova Traiana-Montespaccato, ma ancora in piena corsa per la salvezza diretta che al momento è due punti più su, il capitano dei biancorossi, Giacomo Gorini, parla delle sue sensazioni (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “siamo carichi al massimo e smaniosi di dimostrare che non siamo morti. L'andamento degli ultimi due mesi potrebbe far ritenere il contrario, ma assicuro che ci batteremo allo spasimo, consapevoli della posta in palio, importante certo, anche se ritengo non decisivo l'appuntamento”.

E’ vero, la matematica è ancora lontana dal determinare le sorti di entrambe le squadre, ma si tratta chiaramente di uno scontro molto importante in una fase della stagione che può indirizzare la corsa verso una meta ben precisa: “non c'è dubbio – continua Gorini – e lo sappiamo bene: ci siamo di fatto messi nei guai da soli e non sappiamo come sia potuto succedere. Ci alleniamo sempre con grinta ed impegno, ma è un po' che alla minima contrarietà andiamo in affanno, inopinatamente. E’ necessario tirar fuori qualcosa in più e state sicuri che allo stadio Casini, in un ambiente fatalmente ostile, non ci tireremo indietro”.