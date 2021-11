Serie D, girone E: i risultati dell'undicesima giornata

Il Foligno si riprende la sua rivincita nella gara di campionato andando a espugnare Scandicci grazie a un gol di Peluso nel finale. Vittorie di misura per Tiferno, in casa contro il Cascina, e per il Trestina sul campo del fanalino di coda Unipomezia. Unica a cadere il Cannara, colpito dal tris del Gavorrano. Ecco tutti i risultati nell'undicesima giornata del girone E di Serie D e la classifica aggiornata.

Cannara-Follonica Gavorrano 0-3: 4' pt Berardi, 33' pt Mugelli, 20' st Fontana

Flaminia-Montespaccato 3-2: 15' pt Ancillai (F), 29' pt Bosi (M), 17' st Sciamanna (F), 25' st Ingretolli (F), 43' st Zeetti (M)

Lornano Badesse-Rieti 2-0: 9' st Gozzerini, 35' st Paparusso

Pianese-Sangiovannese 1-1 : 19' pt Fantoni (S), 45' pt (rig.) Cesario rig. (P)

Poggibonsi-Arezzo 4-0 : 13' pt Bellini, 24' pt e 15' st Regoli, 35' st Manfredi

Pro Livorno-San Donato Tavarnelle 1-5: 40' pt Caciagli (S), 12' st Rossi (P), 20' st Marzierli (S), 26' st e 39' st Russo (S), 51' st Gerardini (S)

Scandicci-Foligno 1-2: 30' pt Settimi (F), 25' st Vanni (S), 43' st Peluso (F)

Tiferno-Cascina 1-0: 3' st Tersini

Unipomezia-Trestina 0-1 : 7' st (rig.) Khribech

CLASSIFICA:

San Donato Tavarnelle 26

Follonica Gavorrano 22

Poggibonsi 21

Lornano Badesse 19

Arezzo 18

Pianese 17

Trestina 17

Tiferno 17

Montespaccato 15

Scandicci 15

Flaminia 15

Sangiovannese 13

Foligno 12

Rieti 11

Cannara 8

Pro Livorno 8

Cascina 7

Unipomezia 6